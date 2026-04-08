Ryanair annuncia una massiccia revisione del proprio network europeo per la stagione 2026, con il taglio di decine di rotte e la riduzione della capacità su scali storici, inclusi quelli italiani. La compagnia irlandese giustifica la scelta con l’aumento dei costi operativi: tasse aeroportuali più alte, incremento delle imposte sul trasporto aereo e costi maggiori per la gestione del traffico.

La strategia punta a concentrare la flotta su aeroporti più convenienti economicamente, come Malta, Budapest e Marrakech, dove saranno aumentate le frequenze. La riorganizzazione segna un cambiamento importante per i viaggiatori low cost, che dovranno affrontare possibili aumenti dei prezzi e la ricerca di alternative.

Paesi più colpiti dai tagli

I maggiori impatti riguardano Portogallo, Spagna, Germania, Francia e Belgio. In Portogallo, l’arcipelago delle Azzorre perderà sei rotte, costringendo circa 400mila passeggeri a cercare alternative.

In Spagna, chiude la base di Santiago de Compostela e vengono interrotti voli verso le Asturie, Vigo, Valladolid, Jerez e alcune tratte verso le Isole Canarie. In Germania, 24 rotte saranno eliminate, colpendo Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte–Hahn, mentre in Francia e Belgio le riduzioni riguarderanno soprattutto aeroporti minori e regionali, con un milione di posti a rischio in Belgio.

Diritti dei passeggeri e consigli pratici

In caso di cancellazioni o ritardi superiori a tre ore, il Regolamento UE 261/2004 garantisce rimborso o riprotezione sul primo volo disponibile, assistenza gratuita con pasti, bevande e pernottamento, oltre a eventuale compensazione economica se il disservizio è imputabile alla compagnia.

È fondamentale conservare email, ricevute e carte d’imbarco, recarsi in aeroporto con anticipo e, quando possibile, usare i varchi Fast Track per evitare lunghe code. Questi accorgimenti aiutano i viaggiatori a gestire al meglio le conseguenze della riorganizzazione dei voli Ryanair.