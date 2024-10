Ryanair, passeggero paga 75 sterline in più per il suo bagaglio: le rotelle sporgevano dal misuratore

Un passeggero di Ryanair ha avuto una brutta sorpresa quando ha fatto misurare il peso del proprio bagaglio: ha dovuto pagare 75 sterline di più per la valigia perché le rotelle sporgevano dal misuratore. Il ragazzo ha criticato duramente la compagnia e lo staff sui social, e un portavoce gli ha risposto.

Ryanair, passeggero si scontra con la compagnia per il bagaglio

In un periodo in cui le norme Ryanair sul peso e la misura dei bagagli sono sempre più restrittive, più di qualcuno sembra non adattarsi. Austin Price, passeggero britannico, si è ritrovato a scontrarsi duramente con la compagnia aerea in merito al suo bagaglio, che il ragazzo riteneva fosse della misura consentita per poter viaggiare tranquillamente. Una volta misurata la sua valigia, lo staff gli ha fatto notare che questa sporgeva con le rotelle, invitandolo a pagare una somma aggiuntiva di 75 sterline.

Il ragazzo, sorpreso e riluttante, ha pagato ma poi si è scagliato contro Ryanair sui social: “Che razza di str…ata è questa? Mi hanno appena fatto pagare 75 sterline per una valigia che ci sta chiaramente”. “Pensavo che costasse solo 28 sterline, visto che è scritto sul loro sito web, e ho pensato “è fastidioso, ma va bene”, ho fornito i miei dati bancari e all’improvviso mi sono ritrovato un addebito di 75 sterline”, ha proseguito sui social.

Dalla foto postata sui social, però, si può notare che a sporgere oltre il misuratore non sono solo le rotelle del bagaglio, ma anche una piccola parte anteriore della valigia. Il ragazzo, forse, non deve aver considerato che il sito web di Ryanair afferma che i bagagli da 10 kg devono rientrare nelle tre dimensioni 55 x 40 x 20 cm. Il suo sembra essere più profondo dei 20 cm consentiti.

Il ragazzo ha proseguito suo social: “L’ho usato letteralmente un mese fa con Easyjet. Ho volato con Ryanair ad aprile con lo stesso bagaglio e non ho avuto problemi”.

La risposta di Ryanair

Un portavoce della compagnia aerea ha dichiarato: “Il bagaglio di questo passeggero superava le dimensioni consentite per un bagaglio a mano da 10 kg e ha dovuto giustamente pagare una tariffa standard di 75 sterline per portare a bordo un bagaglio a mano da 10 kg”. Chissà se il ragazzo cambierà compagnia o più semplicemente valigia per i suoi futuri viaggi.