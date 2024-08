Salario minimo, a Denver è una realtà e aumenterà nel 2025 anche di soli 52 centesimi l’anno prossimo.

I datori di lavoro di Denver dovranno pagare i loro lavoratori orari 52 centesimi in più l’anno prossimo dopo che il salario minimo della città salirà a $ 18,81 all’ora, pari a 17,22 euro, il 1° gennaio. In Italia si combatte per un salario minimo di 9 euro l’ora, ma nel confronto si deve tenere conto dei più pesanti oneri indiretti e fiscali che gravano sulle retribuzioni italiani.

Salario minimo con mance e senza

Per i lavoratori con mance, il salario minimo sarà fissato a $ 15,79 all’ora se quei lavoratori guadagnano almeno $ 3,02 di mance all’ora.

I funzionari della città hanno annunciato le prossime nuove tariffe in un comunicato stampa, riferisce Joe Rubino sul Denver Post.

Fino al 1° gennaio, i datori di lavoro sono tenuti a pagare ai lavoratori senza mance la tariffa di quest’anno di almeno $ 18,29 all’ora. L’aumento di 52 centesimi, ovvero il 2,84%, è l’aumento più piccolo almeno dal 2021, secondo i dati disponibili tramite Denver Labor, la divisione dell’ufficio del revisore dei conti di Denver che fa rispettare le leggi comunali sui salari.

La tariffa di quest’anno è di un dollaro in più rispetto al minimo di 17,29 dollari che la città ha richiesto ai datori di lavoro di pagare nel 2023. Nel 2022, il salario minimo della città era di 15,87 dollari, in aumento rispetto ai 14,77 dollari del 2021. Nel 2020, la tariffa era di 12,85 dollari.

Il consiglio comunale di Denver ha legato il salario minimo della città all’indice dei prezzi al consumo nel 2019. Tale indice è una misura del prezzo medio che i consumatori pagano per una gamma di beni di prima necessità. L’aumento più piccolo della città quest’anno è un’indicazione che il costo dei beni si sta moderando dopo anni di elevata inflazione.

Il sindaco di Denver

Il sindaco Mike Johnston ha celebrato l’aumento più delicato in una dichiarazione mercoledì. “Questo aumento mette soldi nelle tasche dei lavoratori di Denver e ci rende un mercato del lavoro ancora più attraente per datori di lavoro e dipendenti”, ha affermato.

Matthew Fritz-Mauer, direttore del Denver Labor, ha sottolineato l’importanza di una tariffa che tenga il passo con l’inflazione e il valore di far rispettare quelle tariffe minime in una dichiarazione inviata al The Denver Post venerdì.

“Aumentare lo stipendio per i lavoratori meno pagati di Denver ha aiutato le persone in tutta la città a vivere, pagare l’affitto e prendersi cura delle loro famiglie”, ha affermato. “Il furto di salario danneggia i lavoratori, la comunità e le aziende che stanno facendo la cosa giusta pagando gli stipendi in conformità con la legge”.