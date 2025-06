La notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno si è trasformata in un incubo per l’equipaggio e i passeggeri di un volo Ryanair partito da Londra Stansted e diretto all’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 24 anni, originario del Brasile e residente in provincia di Verona. Già all’imbarco si era presentato visibilmente ubriaco, ma è durante il volo che la situazione è degenerata: il giovane ha iniziato a molestare due donne sedute accanto a lui e ha assunto un comportamento talmente aggressivo che ha costretto il personale di bordo a chiedere l’intervento della polizia.

All’atterraggio, gli agenti hanno trovato il 24enne accerchiato dal personale Ryanair, in stato di agitazione. In un primo momento il giovane ha accettato di scendere dall’aereo scortato, ma poi ha improvvisamente reagito con calci e pugni, colpendo due poliziotti. Uno di loro ha riportato fratture al naso e al gomito, con una prognosi di quattro settimane; l’altro ha subito una contusione al polso con dieci giorni di prognosi.

L’arresto e il futuro processo

Una volta fermato, il 24enne ha dichiarato di essere un manager musicale, anche se dai primi controlli non risulta occupato. Davanti alla giudice Donatella Nava, ha scelto di non rispondere alle domande. La Procura ha richiesto per lui l’obbligo di dimora a Vigasio, il comune dove risiede, mentre la difesa ha chiesto misure meno restrittive.

Il giudice ha convalidato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, imponendo l’obbligo di firma due volte a settimana. Ora è stato anche denunciato per danneggiamento, e il processo inizierà il 7 ottobre.