Nella serata di mercoledì 16 luglio, due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati denunciati dalla polizia locale di Novara dopo essersi arrampicati sulla Cupola dell’Antonelli, monumento simbolo della città, fino a raggiungere la statua del Salvatore a 126 metri di altezza. I due giovani, provenienti rispettivamente da Milano e Brescia, si sono introdotti nell’area scalando un muro posto dietro la Basilica e saltando da un tetto all’altro. Una volta arrivati in cima, hanno forzato una finestra, accedendo all’interno della Cupola per scattarsi selfie e girare video.

La segnalazione è partita da una residente che ha notato i movimenti sospetti e ha prontamente allertato la polizia locale. Una pattuglia ha raggiunto il luogo e ha visto i due fuggire. Uno dei ragazzi è stato bloccato dopo un inseguimento a piedi, l’altro è stato individuato poco dopo. Entrambi sono stati denunciati per invasione di edificio pubblico e danneggiamento, con il minore deferito alla Procura dei Minori di Torino e l’altro a quella di Novara.

Indignazione e rischi evitabili

L’episodio ha suscitato immediata indignazione, soprattutto da parte del sindaco di Novara, Alessandro Canelli, che ha commentato duramente l’accaduto: “Robe da matti! Mettere a rischio la propria vita per un selfie è folle. Ma cosa hanno nel cervello?”. Canelli ha sottolineato come l’azione non solo rappresenti una violazione delle regole, ma anche un gesto irresponsabile che disprezza la convivenza civile e il valore del patrimonio pubblico.

Oltre ai pericoli legati all’altezza e alla struttura stessa, la vicenda riapre il dibattito sull’uso distorto dei social media, che spinge molti giovani a compiere azioni estreme solo per ottenere visibilità.