Il TAR della Liguria ha dichiarato illegittima l’assegnazione diretta da parte del Comune di Sanremo alla Rai dell’organizzazione del Festival della canzone italiana. Secondo la sentenza n. 843, depositata recentemente, l’affidamento del Festival agli anni 2024 e 2025 non può essere fatto senza una procedura di gara pubblica.

Sebbene la decisione riguardi principalmente il futuro, la giustizia amministrativa ha stabilito che l’edizione del 2025 potrà comunque svolgersi come previsto, senza modifiche. Tuttavia, a partire dal 2026, il Comune di Sanremo dovrà bandire una gara pubblica per stabilire chi avrà il diritto di trasmettere il Festival. Questo cambiamento è dovuto alla necessità di garantire la trasparenza e la concorrenza nell’affidamento di eventi pubblici, come quello che rappresenta una delle manifestazioni musicali più seguite in Italia. La sentenza apre quindi la strada a nuove modalità di selezione degli operatori coinvolti nell’organizzazione dell’evento.