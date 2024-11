Si chiamava Santo Romano il ragazzo di 19 anni, incensurato, ferito a morte durante la scorsa notte dopo essere stato raggiunto da un proiettile al petto nel corso di una sparatoria al culmine di una lite tra gruppi di giovani, a San Sebastiano al Vesuvio. A esplodere i colpi d’arma da fuoco uno sconosciuto. Romano era originario di Volla e giocava come portiere nella squadra di calcio del Micri di Volla in provincia di Napoli (militante nel campionato di Eccellenza), è giunto ancora in vita all’Ospedale del Mare, dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Ferito anche un compagno di squadra

Durante la sparatoria è rimasto ferito ad un gomito un altro 19enne di Ponticelli anche lui incensurato e compagno di squadra di Romano, ora ricoverato non in pericolo di vita all’ospedale del Mare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco.