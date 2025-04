Ha un nome l’autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne di Misilmeri in provincia di Palermo uccisa ieri in strada a Messina, a due passi dallo stadio e davanti a decine di persone.

Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell’indagato emesso dalla Procura. Il ragazzo sospettato dell’omicidio ha 27 anni ed è originario di un paese della provincia di Siracusa. Anche lui è studente nella stessa facoltà della giovane. Il presunto assassino è stato rintracciato dai Carabinieri in un’abitazione del suo paese.

Da una prima ricostruzione dei fatti il 27enne avrebbe seguito la giovane studentessa vicino al Policlinico, per poi percorrere insieme a lei un breve tratto di strada. Arrivati nei pressi del distributore di benzina, verosimilmente dopo una discussione l’avrebbe accoltellata per poi allontanarsi velocemente. Dai primi accertamenti è emerso che il giovane era innamorato della ragazza. Un amore che però, a quanto pare, non sarebbe stato corrisposto.