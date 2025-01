Una trentenne di origini straniere, la scorsa notte è stata azzannata e uccisa da alcuni cani a strada Piccarello, località alle porte di Latina. La donna è stata assalita dagli animali nel giardino dell’abitazione di un amico che era andata a trovare. A lanciare l’allarme intorno alle 3.30 di notte, sono stati i vicini. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia che hanno allontanato i cani sparando un colpo di pistola.

La donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Quando è stata soccorsa era riversa a terra nel cortile della villetta in una pozza di sangue e con il corpo lacerato. Era ancora cosciente, ma le sue situazioni erano critiche.

Già la scorsa settimana gli stessi cani avevano aggredito un’altra donna e il proprietario di casa. Il fatto è avvenuto in una villetta che versa in condizioni di estremo degrado. Gli animali sono stati trovati denutriti, particolare non da poco visto che potrebbe aver innescato la reazione dei cani.

Dopo la prima aggressione di una settimana fa, erano intervenuti i veterinari dell’azienda sanitaria locale. In assenza del proprietario, proprio a causa della loro aggressività, i veterinari non erano riusciti a prelevare gli animali. I cani che hanno aggredito la donna erano in tutto cinque: uno è stato abbattuto dai poliziotti, un secondo è rimasto ferito e poi soccorso dai veterinari, mentre altri due sarebbero scappati. Un quinto era invece inoffensivo.