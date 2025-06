Grande preoccupazione a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove un anziano ha esploso un colpo di fucile sfiorando la testa di un giovane che, insieme a un amico, stava cercando il proprio cane scappato da casa. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella frazione Villa Campanile, in una zona isolata ai margini di un’area boschiva. L’uomo ha scambiato i due ragazzi per ladri e ha aperto il fuoco in modo del tutto ingiustificato, rischiando di causare una tragedia. Fortunatamente il colpo non ha colpito nessuno. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, hanno denunciato l’anziano e provveduto al sequestro di tutte le armi in suo possesso.

La condanna del sindaco e l’appello allo Stato

Dura la condanna del sindaco Fabio Mini, che in una nota ufficiale ha dichiarato: “Non possiamo e non dobbiamo accettare queste situazioni. L’uso incontrollato delle armi, anche per autodifesa, è pericoloso e può portare a gravi errori”. Il primo cittadino ha inoltre telefonato personalmente al consigliere comunale d’opposizione, padre di uno dei ragazzi coinvolti, per sincerarsi delle condizioni di salute del giovane. Mini ha sottolineato come l’episodio rifletta un clima crescente di insicurezza e tensione tra i cittadini delle frazioni, chiedendo un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. “I nostri carabinieri fanno già moltissimo – ha detto – ma servono più uomini. Lo Stato deve essere visibile, per evitare che i cittadini si sentano costretti a farsi giustizia da soli”.