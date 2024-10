Un giovane originario del Gambia, in via Vigliani a Torino è scappato dai Carabinieri a bordo di un monopattino. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per problemi legati agli stupefacenti, alla vista dei Carabinieri della compagnia Mirafiori impegnati in controlli di routine, è fuggito in monopattino. Nella precipitosa fuga ha investito un pedone, senza fermarsi a prestare soccorso, per poi schiantarsi contro un’automobile.

Scappa col monopattino da un controllo dei Carabinieri

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale insieme alla persona investita. È stato successivamente denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità, ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.