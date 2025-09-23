Un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso, la notte scorsa, a Novara, sull’autostrada Torino-Milano all’altezza del km 85+100 in direzione Milano all’altezza del ponte sull’Agogna. Sul caso sta indagando la Polizia stradale, intervenuta sul posto con il 118. Gli agenti stanno cercando di risalire all’investitore che non si è fermato dopo l’incidente.

Da una prima ricostruzione la vittima era rimasta in panne con l’auto. Una volta sceso dal mezzo è stato investito da un altro veicolo che si è poi allontanato.