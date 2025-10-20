Tragedia sul lavoro a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania: un uomo di 58 anni è morto e un collega di 34 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto all’interno di una vetreria in via Monte Grappa. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata schiacciata da due pesanti lastre di vetro mentre stavano per essere caricate su un camion. Il ferito è stato soccorso e trasportato con un elicottero del 118 al pronto soccorso del Policlinico di Catania; le sue condizioni non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e gli ispettori del lavoro per i rilievi. La vittima era originaria di un paese dell’Africa centrale. La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta sull’incidente, coordinata dal pool guidato dall’aggiunto Agata Santonocito, per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro.