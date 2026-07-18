Un uomo di 31 anni è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 5, lungo la Statale 16 Adriatica, nei pressi di Cesenatico.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due automobili si sarebbero scontrate frontalmente mentre percorrevano la carreggiata in direzione sud. Dopo l’impatto, una delle vetture è uscita di strada. Il 31enne è deceduto sul colpo, mentre un ragazzo di 22 anni e un altro giovane sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno poi trasportati all’ospedale di Cesena per gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo e per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e il tratto stradale.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La circolazione sulla Statale 16 è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per oltre un’ora, con disagi alla viabilità.