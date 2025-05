Quella di Sciacca (provincia di Agrigento) è stata una bella manifestazione in solidarietà con il martoriato popolo palestinese. Lo è stata fino a quando non è stata turbata da un fuoriprogramma di pessimo gusto, e configurabile come reato. Una donna ha dato in escandescenze, si è messa urlare forsennatamente frasi inneggianti al fascismo mentre con il braccio teso inscenava un inequivocabile saluto romano.

In piazza i sudari bianchi per le vittime palestinesi

In Piazza Angelo Scandaliato è sceso il silenzio, tanto più durante una manifestazione volutamente aliena da urla e slogan divisivi: l’allestimento comprendeva l’installazione di bianchi sudari per ricordare le 50mila vittime.

La manifestazione aderiva alla campagna nazionale “L’ultimo giorno di Gaza. 50.000 sudari”, iniziativa promossa da associazioni, attivisti e artisti per chiedere la pace e la fine delle ostilità nella Striscia di Gaza.

La giovane donna, una trentenne del posto, è stata identificata e denunciata alla locale Procura della Repubblica, l’accusa è apologia di fascismo.