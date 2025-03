Sciopero dei treni tra venerdì 7 marzo e sabato 8. Stando a quanto comunicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’agitazione è stata indetta da diverse organizzazioni sindacali tra cui Slai Cobas per il Sindacato di Classe, Cub, Usi-Cit e Flc Cgil, avrà una durata di 24 ore e interesserà trasporti, sanità e istruzione.

Sciopero dei treni 7-8 marzo

Lo sciopero nazionale del personale del Gruppo delle Ferrovie partirà dalle 21.00 di venerdì 7 alle 21.00 di sabato 8 marzo. I servizi minimi garantiti in caso di sciopero e le modalità per richiedere il rimborso in caso di rinuncia al viaggio sono consultabili nella sezione dedicata del sito di Trenitalia. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti nelle stazioni.