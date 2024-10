Sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre, orari e fasce garantite: quando chiedere il rimborso

Sabato 12 ottobre e domenica 13 ottobre è previsto un nuovo sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato. La società controlla il trasporto ferroviario ed è proprietaria di Trenitalia e di Trenitalia Tper, che gestisce il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna. L’azionista maggiore è il ministero dell’Economia.

Sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre

Lo sciopero inizierà alle 21 di sabato e durerà fino alle 20:59 di domenica. In questo periodo, i treni potranno arrivare e partire in ritardo o essere cancellati. Sono previsti dei servizi minimi garantiti per legge e dei rimborsi.

Trenitalia informa che i viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. Il rimborso può essere chiesto fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce. Per quanto riguarda invece i treni regionali, il rimborso può essere chiesto fino alle 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso.

Chi ha indetto lo sciopero e perché

Lo sciopero è stato indetto da una serie di sindacati a cui aderisce il personale. Si chiede il rinnovo del contratto collettivo nazionale, per cui sono in corso trattative da mesi. Si chiede anche l’introduzione di provvedimenti per la sicurezza sul lavoro. Lo sciopero è nazionale e riguarderà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I servizi garantiti per legge

Nel caso in cui lo sciopero ricada in giornata festiva, di durata non superiore alle 24 ore ed inizio alle ore 21.00 del giorno prefestivo (ad es sabato), Trenitalia garantisce comunque alcuni treni nazionali.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).