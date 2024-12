Sciopero generale di venerdì 13 dicembre, quanto dura e quanto si fermano trasporti, scuola e sanità

Lo sciopero generale di venerdì 13 dicembre (che partirà il 12 per il settore ferroviario) è stato confermato dall’Unione sindacale di base. Resta da capire quale sarà la durata per il trasporto pubblico locale. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, infatti, lo ha precettato riducendo la durata dell’agitazione in questo settore a 4 ore ma dal sindacato fanno saper che saranno pronti a disubbidire.

Chi sciopera

L’agitazione – che dura 24 ore – è a carattere nazionale e, appunto, generale. Questo significa che non sono a rischio solo i trasporti, ma tutti i servizi dalla scuola (dove probabilmente salterà qualche lezione) alla sanità. Per i trasporti locali per ora la situazione è ancora in divenire: resta infatti da capire cosa decideranno di fare i sindacati, malgrado la precettazione del ministro. Se decideranno di restare sulla loro posizione, allora anche nel trasporto pubblico locale lo sciopero durerà 24 ore. Ovviamente con le fasce di garanzia. Gli orari di queste fasce, come sempre, varieranno di città in città.

Per quanto riguarda i treni, sul sito di Trenitalia si legge che “dalle 21 di giovedì 12 alle 20.59 di venerdì 13 dicembre 2024 i treni possono subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Ma lo sciopero coinvolgerà anche il personale di Italo che deciderà di aderirvi.