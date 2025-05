Venerdì 23 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale nel settore ferroviario, coinvolgendo il personale del Gruppo Fs Italiane, Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione durerà dalle ore 1:00 alle 23:59 e riguarda alcune sigle sindacali autonome. Inizialmente previsto per il 17 maggio, lo sciopero era stato sospeso su richiesta della Commissione di garanzia per evitare disagi in occasione della prima messa di papa Leone XIV.

Durante la giornata, saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali nei giorni feriali, cioè nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. “Per i servizi di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21”, spiega una nota di Trenitalia. L’elenco completo dei treni garantiti è consultabile sull’orario ufficiale Trenitalia e sul sito www.trenitalia.com.

Diritti dei passeggeri e canali informativi

I viaggiatori che rinunciano al viaggio possono chiedere il rimborso: fino alla partenza del treno prenotato per Frecce e Intercity, oppure entro le 24:00 del giorno precedente per i treni regionali. In alternativa, è possibile riprogrammare il viaggio a condizioni simili, secondo la disponibilità dei posti.

Per ulteriori dettagli, sono disponibili l’app Trenitalia, il sito web nella sezione Infomobilità, il numero verde 800 89 20 21, le biglietterie e il personale di assistenza.