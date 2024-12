Il tanto atteso e discusso sciopero generale è finalmente arrivato. Indetto dall’Usb, la protesta coinvolge una vasta gamma di settori e ha una portata nazionale. Ma chi sono i lavoratori coinvolti? E quali servizi potrebbero subire interruzioni? Facciamo chiarezza punto per punto.

Sciopero generale: categorie coinvolte e durata

Lo sciopero è di natura generale e riguarda tutte le categorie di lavoratori, sia pubblici che privati. Nessun settore è escluso: dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti e ai servizi locali. La protesta si estende per un periodo di 24 ore.

Particolarmente acceso è stato il dibattito sulla durata dello sciopero per il settore dei trasporti. Inizialmente, il sindacato Usb aveva previsto 24 ore di astensione dal lavoro. Tuttavia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, aveva ridotto lo sciopero a 4 ore mediante un provvedimento di precettazione. In seguito, il sindacato si è rivolto al TAR, ottenendo il ripristino delle 24 ore. Nonostante la complessità della vicenda, le fasce di garanzia rimangono valide e variano da città a città. È importante sottolineare che il comparto aereo non è coinvolto oggi, in quanto il suo sciopero è stato posticipato al 15 dicembre.

Sciopero dei treni: situazione e orari

Lo sciopero ferroviario è già iniziato alle 21 di giovedì 12 dicembre e terminerà alle 21 di oggi, venerdì 13 dicembre. Trenitalia ha avvertito i viaggiatori che la protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione, con cancellazioni totali o parziali di Frecce, Intercity e treni regionali.

Tuttavia, sono garantiti alcuni servizi essenziali. I treni regionali circolano nelle fasce protette, dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera. Al di fuori di questi orari, è possibile che vi siano cancellazioni o limitazioni al servizio.

Bus, metro e tram

Lo sciopero coinvolge anche il trasporto pubblico locale, con orari variabili da città a città. Vediamo i dettagli delle principali aree metropolitane: