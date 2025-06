Juliana Marins, una giovane brasiliana di 26 anni originaria di Rio de Janeiro, è morta tragicamente durante un’escursione sul Monte Rinjani, un imponente vulcano attivo situato sull’isola di Lombok, in Indonesia. La ragazza si trovava in Asia da febbraio per un viaggio, e sabato scorso era impegnata in un’escursione in gruppo su uno dei percorsi più amati dagli amanti del trekking estremo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, durante il tragitto Juliana sarebbe precipitata per circa 300 metri lungo una parete rocciosa, terminando la caduta nei pressi del cratere del vulcano.

Immagini riprese da un drone mostrano la giovane ancora viva e ferita dopo l’incidente, rannicchiata ai piedi della parete, visibilmente incapace di muoversi, priva di acqua e cibo. Tuttavia, i soccorritori sono arrivati sul posto solo quattro giorni dopo, trovandola purtroppo già priva di vita. Le operazioni di salvataggio sono state ostacolate da condizioni meteo avverse, ma questo non ha placato le polemiche.

Le accuse dei familiari e la versione della guida

La famiglia di Juliana ha confermato la sua morte attraverso un messaggio sui social, ringraziando per il supporto ricevuto, ma lanciando al contempo gravi accuse contro i soccorsi locali. Secondo i familiari, se le squadre di emergenza avessero raggiunto la ragazza nel tempo stimato iniziale di 7 ore, avrebbe potuto sopravvivere: “Juliana è morta per negligenza”, hanno dichiarato.

Anche la pagina ufficiale del Parco Nazionale Gunung Rinjani ha dedicato un post alla giovane, esprimendo cordoglio. Ma nuove ombre si sono aggiunte dopo le parole del portavoce della polizia di East Lombok, Nikolas Osman, il quale ha spiegato che al momento della caduta la guida non era presente: aveva lasciato Juliana, affaticata, a riposare, per accompagnare altri escursionisti al campo base.