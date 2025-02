Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer pugliesi noti sui social con il profilo “Vangolden”, sono scomparsi nel nulla da due giorni. I due giovani, che raccontano il loro viaggio in van, non hanno dato più notizie da lunedì 17 febbraio, generando crescente ansia e preoccupazione tra familiari e follower. Le ultime tracce della coppia sono state rilevate nel bellunese, come riportato dal quotidiano Il Gazzettino.

L’appello del fratello di Michele

Oggi è stata formalizzata la denuncia di scomparsa presso il comando provinciale dei carabinieri di Trieste, dove vive il fratello di Michele, Davide D’Alessio. “Hanno avviato la procedura d’urgenza e faranno verifiche anche tramite le celle telefoniche. I loro telefoni risultano inattivi da giorni, e ci preoccupa che non abbiano pubblicato nulla”, ha dichiarato Davide, visibilmente preoccupato.

L’ultimo post

Uno degli ultimi post sui social dei due influencer riguardava un problema con le gomme del loro van. “La ruota del camion fuma, secondo voi perché?”, chiedevano ai follower. “Stiamo andando a fare la convergenza per sistemare tutte e 4 le ruote, poi chiederemo info al gommista”, avevano scritto, ma dopo quel post non ci sono stati più aggiornamenti.

L’appello sui social

Il messaggio di allarme sui social è stato diffuso nelle ultime ore, con un appello urgente per la ricerca di Michele e Rossella. “Stiamo cercando Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari che viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM bianco e giallo, con il loro Golden Retriever”, recita l’appello. La loro ultima posizione conosciuta risale alla zona di Claut, nel nord Italia. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a fare la propria parte. Il messaggio sta circolando soprattutto tra i gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia, dove si trova la località di Claut (Pordenone).