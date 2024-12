Una vicenda che ha avuto un risvolto positivo, ma che ha anche suscitato riflessioni. Un uomo di 73 anni, scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione a Primavalle, è stato ritrovato dalla polizia locale di Roma Capitale. La sua condizione di smemorato gli aveva fatto dimenticare il suo nome e indirizzo, ma c’era una cosa che non aveva dimenticato: il suo amore per la Roma. Infatti, quando gli agenti gli hanno chiesto a quale squadra tifa, lui ha risposto senza esitazioni: “Per la Roma, ovvio. Stavo pure all’inaugurazione dello Stadio Olimpico”.

Il ritrovamento

La scoperta è avvenuta grazie alla pattuglia del I Gruppo Centro Storico, che, durante i controlli vicino al Circo Massimo, ha notato un uomo che vagava in stato confusionario. Quando gli agenti lo hanno avvicinato, l’uomo ha raccontato di essersi allontanato da casa e di aver dormito vicino alla Stazione Termini, ma non riusciva a ricordare né il suo nome né il suo indirizzo.

Privo di documenti, l’uomo è stato portato negli uffici della Polizia Locale di via della Greca, dove gli sono stati forniti ristoro e assistenza. Nonostante gli agenti abbiano cercato di tranquillizzarlo, non sono riusciti a risalire alla sua identità. Nel frattempo, il Nucleo Assistenza Emarginati ha avviato le indagini per cercare di scoprire chi fosse, ma senza risultati immediati.

L’appello e il ricongiungimento familiare

La situazione ha trovato una svolta grazie al programma televisivo “Chi l’ha visto?“. Attraverso alcuni raffronti, gli agenti sono riusciti a mettersi in contatto con i figli dell’uomo, che avevano lanciato un appello per ritrovarlo. I familiari, sollevati dal ritrovamento, hanno finalmente potuto riabbracciare il padre e riportarlo a casa sano e salvo.