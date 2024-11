La tragica vicenda di Stefan Lechner, un giovane di 31 anni originario di Chienes, ha sconvolto l’Italia. La notte tra il 4 e il 5 gennaio 2020, Lechner, alla guida della sua Audi TT in stato di grave ebbrezza, investì un gruppo di giovani turisti tedeschi nella località di Lutago, in Valle Aurina, causando la morte di sette ragazzi poco più che ventenni. La sentenza di primo grado aveva previsto una condanna di sette anni di carcere, ma, in seguito alla riforma Cartabia, la pena è stata ridotta a cinque anni e dieci mesi. Questa decisione ha sollevato un intenso dibattito sull’applicazione delle riforme penali e sul valore della giustizia.

La dinamica dell’incidente

Quella tragica sera, Lechner si era messo alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite legale, una condizione che ha gravemente compromesso la sua capacità di controllo del veicolo. Procedendo a velocità elevata, ha investito un gruppo di turisti tedeschi tra i 20 e i 23 anni, provocando un impatto devastante: sei dei ragazzi sono morti sul colpo, mentre il settimo è deceduto il giorno seguente in ospedale. L’incidente ha inoltre causato il ferimento di undici persone, alcune delle quali hanno riportato lesioni gravi.

Il processo di primo grado e la condanna

A marzo, Stefan Lechner è stato processato per omicidio stradale, lesioni personali gravi e guida in stato di ebbrezza. La Procura aveva richiesto una pena di dieci anni di reclusione, ma la corte ha optato per una condanna di sette anni, concedendo a Lechner un’attenuante: il fatto che i pedoni si trovassero sparsi sulla carreggiata ha contribuito ad aggravare le conseguenze dell’incidente, ma secondo i giudici ciò ha parzialmente ridotto la responsabilità dell’imputato.

Lo sconto di pena e la riforma Cartabia

Dopo la sentenza di primo grado, Lechner ha scelto di rinunciare al ricorso in appello, una decisione che, in base alla riforma Cartabia, gli ha garantito uno sconto di pena. Grazie a questa riforma, il giovane ha potuto beneficiare di una riduzione della condanna, che è stata fissata in via definitiva a cinque anni e dieci mesi di reclusione.

Una riduzione che ha suscitato diverse reazioni, tra rabbia e sgomento, riaprendo il dibattito sull’applicazione delle riforme giudiziarie nei casi di gravi incidenti stradali causati da abuso di alcol. La vicenda di Lutago resta una pagina dolorosa e controversa della cronaca italiana, con molte persone che chiedono maggiore giustizia per le vittime di incidenti stradali causati da comportamenti irresponsabili.