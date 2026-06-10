In Sanluri, la serata di lunedì 8 giugno si è trasformata in tragedia dopo le elezioni comunali che hanno confermato alla guida del Comune Alberto Urpi. Il 25enne Matteo Mocci, candidato nella lista “S’Innova” a sostegno della sfidante Cinzia Fenu, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Podere Magnaboschi mentre stava andando al lavoro in un agriturismo di Sanluri Stato a bordo della sua Fiat Panda.

La prime ricostruzione

Per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta guidata da un collega di 45 anni di Serramanna, rimasto ferito e trasportato in codice giallo. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione del 118. La notizia ha rapidamente raggiunto il centro cittadino proprio mentre si commentava l’esito del voto, generando sgomento tra i presenti. Il sindaco rieletto Urpi ha quindi sospeso i festeggiamenti dichiarando: “Ci sono notizie che mettono tutto il resto in secondo piano. Matteo, impegnato nella compagnia barracellare e nelle elezioni comunali. Un lutto per tutta la nostra comunità”. Il paese è rimasto sotto shock per la perdita improvvisa. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente.