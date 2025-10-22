Scontro frontale mortale tra bus e auto nel pomeriggio di martedì 21 ottobre sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Nell’incidente sono morti moglie, marito e un vicino di casa della coppia. I due coniugi sono deceduti sul colpo, mentre l’amico, rimasto gravemente ferito, è morto in ospedale, dove era stato trasportato in elisoccorso dal 118. Le vittime, originarie di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, viaggiavano tutte a bordo dell’auto.

Secondo le prime ricostruzioni la macchina coinvolta, una Ford Focus grigia station wagon, stava viaggiando in direzione Rosarno-Ionica, mentre il pullman si muoveva in senso opposto, verso Rosarno. Un impatto violentissimo, avvenuto nella corsia percorsa dal bus, che completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Sebbene gli airbag si siano attivati, i passeggeri della vettura sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Marito e moglie sono morti sul colpo, mentre il vicino di casa è deceduto in ospedale.