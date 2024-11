Incidente tra due volanti della Polizia nel quartiere Torrevecchia a Roma. Le due auto si sono scontrate frontalmente e un poliziotto di 32 anni è morto. Ferite altre tre persone.

Lo scontro è avvenuto tra via Monfortani e via dell’Aquedotto del Peschiera intorno alle 5 di oggi, lunedì 18 novembre. Una delle due volanti si stava recando sul luogo di una rissa. A morire sul colpo è stato un agente che viaggiava su quest’auto come passeggero. Tra i feriti ci sono altri due colleghi ed un fermato che viaggiava sull’altra volante e che gli agenti del commissariato di Primavalle stavano portando in questura.

I due agenti feriti sono stati portati negli ospedali San Camillo e Santo Spirito. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la viabilità in zona. Chiuse le strade limitrofe al luogo dell’incidente.