Scontro tra un convoglio della tramvia della linea 1 e un’auto in piazza Batoni a Firenze. Due bambine di 2 e 4 anni che si trovavano a bordo dell’auto sono rimaste ferite portate in codice giallo all’ospedale pediatrico Meyer. Per una si sospetta la frattura di un braccio, conseguenze più lievi per l’altra. Ferito anche il papà che era alla guida dell’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, nei pressi della fermata Batoni, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale. A seguito della collisione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per il soccorso ai passeggeri dell’auto. La linea della tramvia è stata interrotta per mezz’ora in quel tratto per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.