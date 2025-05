Un grave incidente si è verificato intorno alle 16:30 di oggi lungo l’autostrada A36 Pedemontana, nel tratto in galleria sotto la frazione di Manera, a Lomazzo (Como). Secondo una prima ricostruzione, lo scontro ha coinvolto un camion e uno scuolabus che trasportava bambini della scuola elementare. Il bilancio provvisorio è di un morto, due feriti in codice rosso e 25 in codice verde. Fortunatamente, non ci sarebbero feriti gravi tra i bambini. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. L’autostrada A36 è attualmente chiusa al traffico.