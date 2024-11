Un grave incidente si è verificato nella notte a Roma, sulla via Tiburtina. Intorno alle due, una Opel con a bordo sei persone si è schiantata contro una Fiat 500, probabilmente a causa dell’elevata velocità. Purtroppo, l’impatto ha causato la morte di una ragazza di 21 anni, studentessa fuori sede. La giovane e un amico sono stati sbalzati fuori dal veicolo in seguito alla collisione. Mentre la giovane ha perso la vita sul colpo, il suo amico è stato trasportato d’urgenza al policlinico Tor Vergata, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Indagini in corso e condizioni dei coinvolti

Alla guida dell’auto, una Opel, c’era una ragazza di 22 anni, che è stata sottoposta ai test tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze psicotrope nel sangue. Le condizioni degli altri passeggeri dell’auto coinvolta nell’incidente, così come quelle dei tre occupanti della Fiat 500, non risultano essere gravi. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Roma, che hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire i soccorsi e svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il problema delle strade romane

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade di Roma. Marco Milani, segretario romano del Sulpl, ha espresso il suo cordoglio per la giovane vita spezzata. Ha sottolineato come le strade della capitale rappresentino un rischio crescente e vadano trattate come veri e propri luoghi di lavoro ad alto pericolo. Milani ha poi evidenziato l’insufficienza delle campagne di sensibilizzazione e dei controlli stradali attualmente in atto, nonostante gli sforzi della Polizia Locale, tra cui l’uso di autovelox ed etilometri. “È necessario aumentare i controlli e potenziare il Corpo di Polizia Cittadino, colmando il vuoto di 2.500 agenti che manca da anni”, ha dichiarato.