Nella tarda serata di ieri un grave incidente si è verificato su via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a Roma. Due automobili, con a bordo quattro giovani tra i 20 e i 22 anni, si sono violentemente scontrate. I vigili del fuoco hanno dovuto intervenire per estrarre i ragazzi dalle lamiere, prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Una ragazza di 20 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero, è purtroppo deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Gli altri tre giovani coinvolti sono ricoverati in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale del X Gruppo Mare, all’origine del drammatico incidente potrebbe esserci stata una gara tra auto. Una delle vetture, con due ragazzi a bordo, avrebbe viaggiato a velocità sostenuta e, forse nel tentativo di superare l’altra, l’avrebbe urtata. L’auto su cui si trovava la vittima è quindi finita contro un albero sullo spartitraffico. Nella notte si è verificato anche un secondo incidente in via Tuscolana: un’auto con cinque persone a bordo è uscita di strada, ribaltandosi e terminando la corsa contro l’ingresso di un bed and breakfast. Tutti gli occupanti sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati in ospedale per le cure necessarie.