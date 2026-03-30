Paura a Trivolzio, lungo la strada provinciale Sp22, a pochi chilometri da Pavia, dove nella mattinata di oggi è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto uno scuolabus carico di bambini. Il mezzo, sul quale viaggiavano una decina di bambini tra i 6 e gli 11 anni, si è scontrato frontalmente con un’auto poco prima delle 8:30. Sul posto sono state inviate immediatamente sei ambulanze e tre auto mediche.

Conducente in gravi condizioni

Da quanto si apprende, nessuno dei minori sarebbe rimasto ferito in maniera seria. Il 20enne che guidava l’auto sarebbe invece in gravi condizioni dopo essere rimasto incastrato tra le lamiere, dalle quali è stato estratto dai vigili del fuoco. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. Ferito anche l’autista dello scuolabus, anch’egli ricoverato. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.