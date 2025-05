È comparsa nei cieli sopra Buga, in Colombia, il 2 marzo, destando immediatamente stupore e curiosità. Secondo i testimoni, la misteriosa sfera metallica volava in modo anomalo, come se ignorasse le leggi della fisica. Poi, improvvisamente, è precipitata – o forse è atterrata. Da quel momento, l’oggetto è diventato un enigma: si tratta di un’opera d’arte, di un dispositivo sperimentale o addirittura di tecnologia extraterrestre?

Il ricercatore colombiano José Luis Velázquez la studia ogni giorno nel suo laboratorio. “Non ha saldature né giunture visibili”, spiega. “È composta da tre strati metallici e al suo interno ci sono nove microsfere”. Sulla superficie, inoltre, sarebbero incisi simboli di origine ignota. Velázquez non ha dubbi: “È un oggetto rarissimo. Non ho mai visto nulla di simile”.

Le immagini della sfera si sono diffuse rapidamente sul web, dando vita a un’ondata di ipotesi. Tra chi crede alla pista aliena e chi parla di bufala mediatica, l’interesse rimane altissimo.

Scienza, arte o qualcosa di più?

Tra le voci più autorevoli nel dibattito è intervenuta Julia Mossbridge, fisica e neuroscienziata dell’Università di San Diego. Secondo lei, la sfera potrebbe essere “un progetto artistico molto ben riuscito”. Tuttavia, Mossbridge sottolinea l’importanza di un’analisi scientifica rigorosa, suggerendo il coinvolgimento del Galileo Project, iniziativa dell’astrofisico di Harvard Avi Loeb, che indaga i presunti manufatti extraterrestri con metodo accademico.

Per Mossbridge, il vero punto non è stabilire se si tratti o meno di un UFO, ma ammettere che esistono fenomeni che sfuggono alla nostra comprensione. “Siamo attratti e spaventati da ciò che non possiamo spiegare”, afferma. “Il nostro istinto è la paura, ma è il desiderio di capire che ci spinge avanti”.