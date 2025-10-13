Scoppia un incendio nella piccola fabbrica orafa e il gatto del proprietario muore intossicato. L’incidente è accaduto la scorsa domenica 12 ottobre, nella zona industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dello stabilimento, generando molto fumo, rivelatosi fatale per l’animale.

L’intervento dei vigili del fuoco, che hanno ritrovato il gatto morto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Fortunatamente al momento del rogo in fabbrica non erano presenti lavoratori e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. L’unica vittima resta il gatto, il cui corpo è stato rinvenuto senza vita. L’animale sarebbe deceduto dopo aver inalato i fumi sprigionati dall’incendio.