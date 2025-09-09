Settembre segna il ritorno tra i banchi, e l’indagine condotta da Salesiani per il sociale fotografa un quadro complesso del rapporto degli studenti con la scuola. L’84% ritiene l’istruzione importante per il proprio futuro, con il 61% che la giudica “molto” significativa, e più della metà dichiara di andarci volentieri, anche se quasi uno su quattro non condivide questo sentimento. Al contrario, il 14% pensa che sarebbe meglio interrompere gli studi e un ulteriore 15% non è pienamente convinto di proseguire, per un totale di circa tre studenti su dieci poco legati alla scuola. Inoltre, per un quarto dei giovani il sentimento di esclusione dalle attività scolastiche è molto o abbastanza forte. L’indagine mette in luce l’importanza di rafforzare gli strumenti a sostegno di chi vive situazioni di disagio. L’impegno della rete Salesiani per il sociale si concentra sul coinvolgimento degli studenti, sulla prevenzione dell’abbandono scolastico e sulla promozione del benessere dei giovani, in sinergia con famiglie e istituzioni.

“In una fase segnata da crescenti disuguaglianze e povertà educativa, la scuola deve essere molto più di un luogo di apprendimento: deve diventare un presidio di inclusione e giustizia sociale – spiega don Francesco Preite, presidente nazionale di Salesiani per il sociale -. Ci impegniamo ogni giorno per non lasciare indietro nessun ragazzo, riaccendendo la motivazione allo studio, offrendo ascolto autentico, esperienze concrete e la presenza costante degli educatori. In sinergia con famiglie e scuole, costruiamo contesti educativi fondati su fiducia, accoglienza e accompagnamento. Seguendo il sistema preventivo di don Bosco, sosteniamo i più fragili affinché possano sviluppare le proprie potenzialità e costruire, attraverso l’educazione, un futuro dignitoso”.