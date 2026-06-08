Avrebbe minacciato e aggredito la fidanzata, arrivando anche a danneggiare la casa dei genitori della vittima. Protagonista della vicenda un 25enne di Roma di origini peruviane, già noto alle Forze dell’Ordine, finito ai domiciliari con braccialetto elettronico per aver perseguitato la compagna per mesi, minacciandola anche di morte. “Se mi lasci ti uccido”, avrebbe intimato più volte alla 19enne.

Come riporta Fanpage, il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Roma Parioli, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura e condotta dai militari della stazione Roma Piazza Bologna. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, le violenze sarebbero iniziate nel dicembre 2025 e sarebbero proseguite fino agli ultimi mesi mettendo in serio pericolo la vita della giovane.

L’inchiesta è partita quando i carabinieri erano stati chiamati per la segnalazione di un uomo che stava aggredendo una giovane in strada nel quartiere Nomentano. Quando i militari erano intervenuti sul posto, avevano trovato la ragazza con evidenti segni di violenze. Da quel momento sono state avviate le indagini, che grazie anche alle testimonianze dei familiari della vittima e di alcuni passanti, hanno portato alla richiesta della misura cautelare.