Un cane rimasto intrappolato tra le fiamme è stato salvato dagli agenti della Guardia Civil durante i violenti incendi che stanno colpendo il sud-ovest della Comunità di Madrid. Le immagini del delicato intervento, diffuse dallo stesso corpo di polizia, hanno rapidamente fatto il giro della Spagna e dei social network, diventando uno dei simboli dell’emergenza in corso.

Mentre migliaia di residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per mettersi in salvo, anche molti animali stanno affrontando le conseguenze dei roghi. Il salvataggio del cane rappresenta uno dei tanti episodi che raccontano il dramma provocato dagli incendi, con i soccorritori impegnati senza sosta per proteggere persone e animali dalle fiamme.