Un clamoroso scandalo ha travolto la comunità buddista in Thailandia. Wilawan Emsawat, trentenne residente nella provincia di Nonthaburi, è stata arrestata dalla polizia con accuse gravissime: estorsione, riciclaggio di denaro e ricettazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe sedotto almeno nove abati e monaci anziani, con cui avrebbe avuto rapporti sessuali, violando così il precetto del celibato obbligatorio per il clero buddista. Dopo gli incontri, li avrebbe ricattati minacciando di rendere pubblici video e immagini compromettenti, costringendoli a versarle ingenti somme di denaro per evitare lo scandalo.

Nel corso di tre anni, sui conti della donna sarebbero stati accreditati circa 385 milioni di baht, pari a oltre 10,2 milioni di euro, provenienti in gran parte da donazioni di fedeli trasferite dai templi. Una parte significativa del denaro è stata tracciata su piattaforme di gioco d’azzardo online.

L’indagine e il materiale compromettente

Le indagini sono iniziate dopo che un noto monaco di un tempio centrale di Bangkok ha improvvisamente abbandonato la vita monastica, evento che ha suscitato stupore in tutta la Thailandia. Gli inquirenti hanno scoperto che l’uomo era caduto nella rete di ricatti di Emsawat, che gli aveva anche annunciato una presunta gravidanza, chiedendogli 7,2 milioni di baht (circa 190.000 euro) come sostegno economico.

Dalla perquisizione dell’abitazione della donna e dall’analisi dei suoi dispositivi elettronici sono emerse decine di migliaia di foto e video compromettenti con diversi monaci. L’inchiesta ha scioccato l’opinione pubblica, mettendo in discussione non solo la condotta dei religiosi coinvolti, ma anche i sistemi di controllo all’interno delle istituzioni buddiste.