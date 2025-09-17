“Sei grassa e brutta”. Questa è una delle frasi rivolte da una padre a sua figlia, picchiata insieme alla mamma. Il fatto è accaduto a Varcaturo, lungo la fascia costiere alla periferia di Giugliano. La ragazza, 31 anni, ha chiamato i carabinieri, ai quali ha mostrato delle foto e dei video delle precedenti aggressioni subite. Il 61enne è stato arrestato e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Quando i militari sono giunti sul posto è stata trovata con il naso sanguinante, con il volto gonfio e le labbra tumefatte. La maglietta era sporca di sangue. La mamma, di 57 anni, presentava diversi lividi.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno sentito le urla provenire dall’interno di un appartamento. I militari hanno bussato alla porta e ad aprire è stato l’uomo, visibilmente agitato. La 31enne ha confessato le violenze e vessazioni che aveva appena subìto, venendo bruscamente interrotta dal padre, non intimorito dalla presenza dei militari. La donna si è rifugiata in una stanzetta. Intanto sono arrivati anche altri militari tra cui il comandante della stazione carabinieri. Il sottufficiale ha tranquillizzato la vittima convincendola a farsi raccontare cosa fosse accaduto.

Dalle parole della ragazza è emerso un vero e proprio contesto di maltrattamenti in famiglia con il padre che da anni insultava e picchiava le due donne che non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Le foto mostrate dalla giovane donna raccontano ferite subìte da entrambe le donne in balia di un uomo che in un episodio aveva addirittura strappato alla propria moglie, invalida, il cuoio capelluto.