La famiglia di una signora di 93 anni, residente a Los Angeles, aveva cominciato a sentire strani rumori provenienti da sotto il pavimento della casa. Inizialmente, pensavano che potesse trattarsi di un topo o di un procione, animali comuni che si infilano negli spazi vuoti o nelle tubature delle abitazioni americane. Tuttavia, i rumori continuavano ad intensificarsi fino a diventare colpi forti e inquietanti, che attiravano sempre di più l’attenzione.

La scoperta

La sera di giovedì 7 novembre, i rumori erano diventati così forti e invasivi che la famiglia ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Il genero della signora, ha raccontato che da settimane sentivano dei suoni sotto il pavimento, ma inizialmente avevano pensato si trattasse solo di un animale. Quando però i colpi sono aumentati di intensità, si sono allarmati. “Sembravano colpi, come se qualcuno stesse bussando”, ha dichiarato. È stato a quel punto che hanno chiamato la polizia.

Gli agenti arrivati sul posto hanno fatto una scoperta sorprendente: sotto il pavimento della casa viveva un uomo nudo. Si trattava di un 27enne che aveva trascorso circa sei mesi in uno spazio sottostante la casa. Quando la polizia ha cercato di farlo uscire, l’uomo ha opposto resistenza, rendendo l’operazione molto complessa. Nonostante l’impiego di gas lacrimogeni, cani poliziotto e unità speciali, ci sono volute ore per riuscire a estrarlo. Il giovane si è rifiutato di uscire e non sembrava temere nemmeno i cani, come ha spiegato il genero.

La sorpresa

La famiglia della signora non sapeva esattamente da quanto tempo il 27enne vivesse sotto la loro casa, ma si sospetta che fosse lì da alcuni mesi. Il genero ha dichiarato a NBC News che la situazione è stata incredibile, ma che potrebbe non essere così rara, considerando che molte persone oggi cercano rifugio dove possono. Dopo l’arresto, il 27enne è stato incarcerato con l’accusa di violazione di domicilio. L’udienza è stata fissata per il 6 dicembre.