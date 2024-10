Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per atti persecutori. La vicenda è cominciata dopo che il giovane ha chiesto alla ex un incontro chiarificatore: trovandosi davanti all’ennesimo rifiuto di ricominciare la storia, il giovane originario di Roma è passato alle maniere forti ed ha sequestrato con la forza il cellulare della ex.

Una volta in possesso del telefonino ha avuto accesso ai social della ragazza ed ha cominciato a pubblicare una serie di post e screenshots di conversazioni private. Poi, creando profili falsi, ha caricato una foto intima della ex accompagnata da commenti ingiuriosi. Non contento ha cominciato a bersagliare anche la famiglia della sua ex compagna. Il ragazzo ha infatti iniziato a chiamare, soprattutto di notte, usando numeri non direttamente a lui riconducibili.

Il ragazzo è stato arrestato

Gli agenti, dopo la denuncia della giovane, hanno arrestato il 25enne in flagranza differita grazie anche alle nuove modifiche apportate al Codice Rosso. Nel telefono del ragazzo sequestrato dopo l’arresto, gli agenti hanno rinvenuto sia le utenze telefoniche sia gli account social utilizzati per la pubblicazione dei numerosi post offensivi e ingiuriosi.