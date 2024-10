Un uomo di sessant’anni è morto in un appartamento nel rione Libertà di Bari durante una sessione di massaggio tantrico. L’accaduto ha spinto il pubblico ministero Celeste Morea ad aprire un’inchiesta per chiarire le cause della morte. L’autopsia è stata affidata al professor Francesco Introna dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, con l’obiettivo di stabilire eventuali responsabilità.

Il malore durante il trattamento

Secondo le informazioni raccolte, l’uomo avrebbe accusato un malore durante il massaggio. La massaggiatrice, accortasi della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi. Tuttavia, nonostante l’intervento dei paramedici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I magistrati cercheranno di stabilire se la morte sia direttamente collegata al trattamento tantrico o se l’uomo soffrisse di patologie pregresse che possano aver contribuito al decesso. L’autopsia sarà cruciale per comprendere le cause e verificare se vi siano responsabilità riconducibili alla massaggiatrice o a fattori esterni.

L’inchiesta

L’inchiesta è attualmente in corso e ulteriori dettagli emergeranno una volta conclusi gli esami autoptici, i quali forniranno un quadro più chiaro sulle circostanze della morte.