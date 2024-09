Sesso in cambio di ottimi voti, così un giovane prof avrebbe molestato due studentesse via chat

Sesso in cambio di ottimi voti in pagella oltre che un “aiuto” con gli altri professori. Sono le accuse con il quale un insegnante 26enne di Como è stato denunciato e sospeso per un anno dall’insegnamento. A riportare la vicenda è il quotidiano La Provincia di Como. Convocato dal magistrato competente, il professore avrebbe rinunciato all’interrogatorio perché sotto shock e “vittima di attacchi di panico”.

Le indagini

A incastrare l’uomo ci sarebbero le chat con almeno due liceali che lo accuserebbero. Secondo quanto riporta il quotidiano le “avances” del giovane prof sarebbero diventate insistenti con il passare dei mesi. Si sarebbe prima avvicinato ad una studentessa minorenne via Instagram, che oggi lo accuserebbe di abusi, poi avrebbe molestato anche una sua amica offrendo “aiuto” in cambio di sesso. Secondo quanto scrive il giornale comasco, l’uomo in un’occasione avrebbe anche preteso un rapporto via chat e lo scambio di foto intime tra i due. L’alunna avrebbe acconsentito perché preoccupata delle possibili ripercussioni di un suo diniego sul suo rendimento scolastico.