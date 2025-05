Nei salotti dei talk show italici si parla delle possibili trattative tra Ucraina e Russia. “Interesse di Trump per il Medio Oriente? Solo per il 747 con i rubinetti d’oro…” dice Lucio Caracciolo. “Putin – spiega Marco Travaglio – non può rinunciare ai territori annessi”. “La situazione è grave – sono le parole di Mario Sechi – ma non dimentichiamo che questo è il primo negoziato tra Russia e Ucraina dopo 3 anni”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Putin non tratta con Zelensky ma con gli Usa”. (Francesco Borgonovo, Tagadà)

“Putin ha sperato che Zelensky dicesse no all’incontro in Turchia”. (Marco Minniti, Tagadà)

“L’Europa approva le sanzioni contro la Russia nel momento della trattativa. L’Europa si è autoesclusa dai tavoli e dimostra di volere continuare la guerra in Ucraina”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“La poltrona vuota a Kiev di Meloni non ha senso, è inspiegabile”. (Tonia Mastrobuoni, Tagadà)

“Interesse di Trump per il Medio Oriente? Solo per il 747 con i rubinetti d’oro…”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Economia russa va male, arriverà a negoziare”. (Silvia Sciorilli Borrelli, Otto e mezzo)

“Fallimento della trattativa del ’22 è una bufala”. (Paolo Mieli, Otto e mezzo)

“Putin non può rinunciare ai territori annessi”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Putin non si è presentato perché sono cambiate le condizioni”. (Sandro Teti, 4 di Sera)

“Putin vuole comprare la sovranità dell’Ucraina”. (Ivan Scalfarotto, 4 di Sera)

“La situazione è grave, ma non dimentichiamo che questo è il primo negoziato tra Russia e Ucraina dopo 3 anni”. (Mario Sechi, 4 di Sera)

“Trump copre una delusione. Non riesce a piegare Putin. Lui vuole un’Ucraina fuori dall’Occidente”. (Giampiero Massolo, Agorà)