Sfrattata a 82 anni, casa sua diventerà un b&b. A Bari è emergenza alloggi

Giovanna, una donna anziana di 82 anni, ha trascorso tutta la sua vita nella sua casa a Bari vecchia. Ora, dopo anni di battaglie, si è vista costretta a lasciarla per far posto a un bed and breakfast. La sua casa, che l’ha vista crescere, ora ospiterà turisti che la useranno per brevi soggiorni, mentre Giovanna ha perso la sua battaglia contro lo sfratto. Questa non è solo la storia di Giovanna, ma una rappresentazione di un fenomeno più ampio che colpisce i quartieri storici di Bari. Molte case, ricche di storia e di vita vissuta, stanno diventando strutture ricettive per turisti. Le autorità e i proprietari di immobili vedono nei turisti un’opportunità di guadagno, trasformando case di lunga data in alloggi temporanei, ignorando il legame profondo che i residenti hanno con le loro abitazioni.

Gli sfratti a Bari, un fenomeno diffuso

Giovanna non è sola. Molti altri, come Maria, una malata oncologica di 70 anni, affrontano la stessa sorte. Maria vive con la figlia disoccupata di 33 anni, ma sa che alla fine dell’estate dovrà lasciare la sua casa vicino al mare. Questo fenomeno di sfratti non sembra arrestarsi, colpendo anche le persone più vulnerabili e svantaggiate. Don Tino, parroco della chiesa di San Giuseppe, spiega come sia molto più redditizio affittare case ai turisti piuttosto che lasciarle ai residenti di lunga data. I turisti, con i loro stipendi più alti e il budget per le vacanze, possono permettersi di pagare di più. Questo rende difficile, se non impossibile, per le giovani coppie e le famiglie a basso reddito trovare una sistemazione nel centro di Bari, costringendole a spostarsi nei paesi limitrofi.

Le conseguenze della gentrificazione

La trasformazione delle case storiche in alloggi turistici è un chiaro esempio di gentrificazione. Questo processo non solo spinge fuori i residenti di lunga data, ma cambia anche il tessuto sociale e culturale dei quartieri storici. Le comunità che hanno vissuto e prosperato in questi luoghi per generazioni vengono smantellate, sostituite da un flusso costante di visitatori temporanei.