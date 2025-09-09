Una giovane milanese di 22 anni è finita nei guai dopo essere stata immortalata da un autovelox mentre viaggiava a 225 chilometri orari su un tratto dell’autostrada A2 dove il limite era fissato a 100 km/h. L’infrazione è avvenuta a fine giugno, all’altezza di Balerna, nel distretto di Mendrisio, e dopo oltre due mesi di indagini le autorità svizzere sono riuscite finalmente a identificarla. La vicenda, oltre a mostrare la pericolosità della guida spericolata, evidenzia come le regole svizzere siano particolarmente severe per chi supera i limiti in modo così eclatante.

Non solo multa, anche pene severe

Per la 22enne le conseguenze sono già concrete: le è stato vietato di circolare su tutto il territorio svizzero. Ma questo è solo l’inizio. In Svizzera, i conducenti che guidano in maniera pericolosa possono incorrere non solo in sanzioni amministrative, come multe salate o il ritiro della patente, ma anche in procedimenti penali. Nei casi più gravi, come quello della giovane milanese, la pena detentiva può arrivare fino a quattro anni. La cifra della multa non è ancora stata stabilita, poiché le sanzioni in Ticino e nel resto della Svizzera sono calcolate in base al reddito del trasgressore, rendendo possibile un esborso economico davvero consistente.

Un fenomeno ricorrente

Il caso della 22enne non è un episodio isolato. L’anno scorso un milionario francese fu multato per 95.000 franchi svizzeri (circa 100.000 euro) per aver superato il limite di soli 27 chilometri orari. Nonostante le sanzioni record, molti automobilisti italiani continuano a guidare oltre confine a velocità eccessive. Solo pochi giorni fa, un’altra automobilista italiana, 47enne della provincia di Vercelli, è stata fermata dalla Polizia Cantonale mentre percorreva via Cantonale a Cresciano a 104 km/h, oltre cinquanta chilometri oltre il limite. Anche per lei è scattato il divieto immediato di circolare sulle strade svizzere, confermando che le autorità non intendono tollerare condotte spericolate.