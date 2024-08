Sharon Verzeni, le tappe di un delitto senza movente: l’uomo in bici, l’arresto e la confessione

Si chiude a distanza di un mese esatto il giallo sull’omicidio di Sharon Verzeni, avvenuto a Terno d’Isola in provincia di Bergamo. L’assassino è Moussa Sangare, ha 31 anni ed è italiano: la sua famiglia è originaria del Centro Africa. Sangare ha confessato: è lui l’uomo che si allontana in bici. Ha ucciso Sharon senza un perché: neanche la conosceva. Ecco le tappe della vicenda che ha portato al suo arresto

L’aggressione di Sharon Verzeni

Poco dopo la mezzanotte, tra il 29 e il 30 luglio scorso, viene aggredita in strada a Terno d’Isola la 33enne barista Sharon Verzeni, colpita con una serie di coltellate, al torace, all’addome e alle spalle. La donna ha con sé il cellulare, che non le viene sottratto, e aveva lasciato a casa il portafogli.

La telefonata e la morte

Dopo l’aggressione, Sharon tenta di chiedere aiuto, chiamando lei stessa il 112, ma senza riferire chi l’avesse aggredita: “Aiuto, mi hanno accoltellato”, dice all’operatore. Poi viene soccorsa da due persone di passaggio e da una residente, ma muore al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo: troppo profonde le ferite riportate. L’arma del delitto non viene ritrovata.

La versione del fidanzato Sergio Ruocco

Il compagno, Sergio Ruocco, che lavora come idraulico per una ditta di Seriate, è nella loro casa, distante meno di 700 metri dal punto dove la trentatreenne viene aggredita. Di solito la accompagnava, ma la sera dell’aggressione è stanco e va a dormire. Sono i Carabinieri a svegliarlo e a sentirlo a lungo, tentando di far luce sulla vicenda. Ruocco viene sentito altre tre volte dai carabinieri e con loro partecipa a due sopralluoghi nell’abitazione, che nel frattempo è stata posta sotto sequestro. Ma su di lui non emergono elementi che possano farlo ritenere un sospetto

Il ciclista scappa dal luogo del delitto e viene ripreso in un video

Dopo pochi giorni nelle indagini vengono anche coinvolti i Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale, il Ros, impegnati ad analizzare le immagini delle telecamere in zona, pubbliche e private, circa una cinquantina. Tra le immagini destano particolare attenzione quelle di un uomo in bicicletta, che percorreva contromano la via dell’omicidio. Il mistero sulla sua identità resta fino ad un paio di giorni fa

Le analisi del dna

I vestiti di Sharon e i campioni di materiale biologici vengono inviati ai carabinieri del Ris per cercare eventuali tracce genetiche differenti da quello della vittima: sono una quarantina i diversi campioni di Dna prelevati tra gli abitanti del paese.

I versamenti a Scientology

Dall’analisi del conto corrente di Sharon emergono dei versamenti anche a Scientology che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento. Ma le indagini accertano che non c’è alcun collegamento con la morte di della 33enne.

L’arresto del killer

Il 30 agosto, un mese dopo l’omicidio, i Carabinieri fermano Moussa Sangare, un 31enne italiano di origini africane: è lui il misterioso uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere. “Ho avuto un raptus improvviso. Non so spiegare perché sia successo, l’ho vista e l’ho uccisa”, confessa l’uomo, rintracciato dai Carabinieri. Alcuni minuti prima dell’omicidio, Moussa aveva puntato il coltello – lo stesso che ha ucciso Sharon – contro due 15enni poi scappati. Nella sua abitazione vengono trovate altre prove dell’omicidio e lui stesso indica il luogo dove si nascondeva l’arma del delitto.