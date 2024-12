Angela Coratella, una donna di 49 anni, è morta domenica 22 dicembre a causa di un incendio che ha devastato la sua abitazione in un palazzo popolare a Settimo Torinese. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che sono stati allertati da una vicina, per Angela non c’è stato nulla da fare. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento in poco tempo, e ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano.

La causa dell’incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un mozzicone di sigaretta che Angela aveva lasciato acceso e che, cadendo sul materasso su cui stava dormendo, ha dato il via alle fiamme. Il fuoco si è propagato velocemente in tutta la casa, rendendo impossibile ogni tentativo di fuga per la donna.

L’intervento dei soccorsi

La vicina di Angela, residente al piano inferiore, è stata la prima ad accorgersi del fumo che usciva dall’appartamento. Ha subito dato l’allarme, permettendo ai soccorritori di arrivare sul posto. I Vigili del Fuoco sono riusciti a portare Angela fuori dalla casa, ma i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118 sono stati inutili. Trasportata in ospedale, la donna è stata dichiarata morta poco dopo.

I Carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale, sono intervenuti per mettere sotto sequestro l’appartamento e avviare le indagini per determinare l’esatta causa del rogo. Presenti anche la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra, e il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Centrale, Emilio Bolla, che ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della vittima.

Chi era la vittima

Angela Coratella viveva una situazione difficile. Non aveva un impiego stabile e negli ultimi anni era stata seguita dai servizi sociali per problemi di tossicodipendenza. Nel mese di maggio, aveva perso il compagno per un malore e da allora viveva sola nell’appartamento. L’unica compagnia che le restava era la sua cagnolina Kira, che purtroppo ha perso la vita nell’incendio insieme a lei.