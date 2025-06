Deposito Supersmart Premium offre una gestione della nuova liquidità su Libretto Smart con garanzia dello Stato

Con una durata di 366 giorni, il deposito è sottoscrivibile a partire da 500 € e offre un rendimento annuo lordo del 2,00%. Disattivabile in qualsiasi momento, il deposito è soggetto a imposta di bollo dello 0,2% annuo. Maggiori dettagli disponibili online o presso gli Uffici Postali.

Il Deposito Supersmart Premium offre un’opzione di risparmio sicura e flessibile, ideale per coloro che desiderano massimizzare i propri risparmi attraverso il Libretto Smart di Poste Italiane, garantito dallo Stato italiano. Questo strumento è progettato per chi cerca un rendimento competitivo senza compromettere la sicurezza dei propri fondi. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche principali, i vantaggi e le modalità di attivazione di questo deposito.

Caratteristiche del Deposito Supersmart Premium

Il Deposito Supersmart Premium è accessibile ai titolari di un Libretto Smart, con un investimento minimo di 500 euro. La durata del deposito è fissata a 366 giorni, permettendo una pianificazione dei risparmi senza vincoli eccessivi. Una delle sue caratteristiche distintive è la possibilità di disattivarlo in qualsiasi momento, rendendolo estremamente flessibile per le esigenze finanziarie.

Il rendimento annuo lordo al termine del periodo di deposito è del 2,00%, un tasso competitivo rispetto ad altre forme di risparmio tradizionali, specialmente in un contesto economico incerto. Questo rendimento si applica alle somme accantonate, mentre le somme libere continuano a beneficiare del tasso d’interesse base del Libretto Smart, che varia in base alle condizioni di mercato.

È cruciale comprendere la distinzione tra Somme Accantonate e Somme Libere nel funzionamento del Deposito Supersmart. Le Somme Accantonate sono quelle specificamente depositate per il Deposito Supersmart e su cui si applica il rendimento del 2,00%. Le Somme Libere, invece, sono quelle nel Libretto Smart non accantonate, su cui si applica un tasso d’interesse base inferiore.

Questa distinzione è fondamentale per ottimizzare i rendimenti. Gli utenti possono accantonare una parte delle somme e mantenere il resto come Somme Libere, massimizzando così la propria liquidità.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Deposito Supersmart è la possibilità di disattivare le somme accantonate prima della scadenza. Gli utenti possono effettuare un prelievo minimo di 50 euro, incrementabile in multipli di 50 euro. Tuttavia, in caso di disattivazione parziale, l’importo residuo non può scendere sotto i 500 euro. Se si opta per un deposito di tipo Offerte Supersmart, il limite minimo aumenta a 1.000 euro.

La disattivazione può essere effettuata tramite il sito web di Poste Italiane, l’app dedicata o presso un ufficio postale, offrendo così una gestione proattiva delle finanze e rispondendo tempestivamente alle necessità di liquidità.

È importante essere consapevoli delle imposte applicabili al Deposito Supersmart. Le somme accantonate sono soggette a un’imposta di bollo proporzionale, attualmente fissata allo 0,2% annuo, calcolata in base al periodo di vigenza di ogni accantonamento. In assenza di accantonamenti attivi, l’imposta minima applicabile è di 1 euro. Questa informazione è cruciale per pianificare il rendimento netto del deposito.

La garanzia dello Stato italiano rappresenta un ulteriore punto di forza del Deposito Supersmart Premium. Le somme depositate sono assistite dalla garanzia statale, offrendo un livello di sicurezza che protegge gli investitori dai rischi di insolvenza o perdite dovute a fluttuazioni di mercato. Questo rende il Deposito Supersmart Premium particolarmente attraente per i risparmiatori cauti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di attivazione del Deposito Supersmart Premium, Poste Italiane offre risorse informative sul proprio sito ufficiale, inclusi dettagli sulle condizioni economiche, contrattuali e fiscali. Gli utenti possono anche richiedere assistenza personalizzata per la sottoscrizione di questo prodotto.