Un gesto eroico si è trasformato in tragedia a San Gervasio di Carlino, in provincia di Udine. Gianfranco Baldin ha perso la vita dopo essersi gettato in un torrente per salvare il proprio cane, finito in acqua per motivi ancora da chiarire. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, Baldin sarebbe stato subito trascinato dalla corrente e risucchiato da un mulinello particolarmente violento in un tratto del corso d’acqua. Nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, l’uomo è scomparso alla vista dei presenti in pochi istanti.

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo il cane, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato quasi 24 ore dopo, grazie allo svuotamento del torrente effettuato dal Consorzio di bonifica della pianura friulana. I sommozzatori e i vigili del fuoco hanno poi recuperato il cadavere, che era rimasto incastrato sul fondo.

I soccorsi e le indagini

All’arrivo dell’allarme, diverse squadre di soccorso si sono mobilitate rapidamente. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Cervignano, Latisana e Lignano, oltre a due elicotteri: uno del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, “Drago”, con sommozzatori a bordo, e uno del soccorso sanitario regionale. Le ricerche sono state coordinate anche dai sub del Nucleo soccorso subacqueo acquatico di Venezia.

Testimoni presenti hanno raccontato di aver visto Baldin annaspare subito dopo essersi tuffato, prima di sparire tra i flutti. I carabinieri sono ora incaricati di chiarire la dinamica precisa dell’accaduto. Le prime ricostruzioni indicano che l’uomo sarebbe stato bloccato in un mulinello formatosi sotto una piccola cascata, in una zona nota per le forti correnti. Un punto fatale che non gli ha lasciato scampo.